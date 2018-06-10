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Copa 2018

Tite escala time ofensivo no último jogo do Brasil antes da Copa

Seleção já está no Happel-Stadion, em Viena, para o jogo contra a Áustria

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 09:11

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O Brasil faz hoje (10) o seu último jogo amistoso da fase preparatória para a Copa do Mundo Rússia 2018. O adversário é a seleção da Áustria, que não se classificou para o Mundial, mas vem de uma série de sete vitórias. Uma delas contra a Alemanha, atual campeã mundial, por 2 x 1, na semana passada, em Viena.

A Seleção Brasileira entre em campo, às 11h (horário de Brasília),com Neymar, no lugar de Fernandinho. O time mais ofensivo, escalado pelo treinador Tite (Adenor Bachi), vai começar pressionando a saída de bola da Áustria, a chamada marcação alta, como gosta dizer o treinador brasileiro. A seleção já está no Ernst Happel-Stadion, na cpaital austríca. onde daqui a pouco fará o trabalho de aquecimento no gramado.

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De acordo com Tite, por ser a última partida antes da Copa, vai ser um jogo perigoso e vai requerer muita concentração da equipe. “Um nível de concentração alto é fundamental”, disse. “Vai ser um grande jogo. Vai ser um jogo de alto nível”, acrescentou.

Tite informou que Neymar não jogará toda partida e Renato Augusto, que esteve machucado, com uma lesão no joelho esquerdo, e que somente ontem treinou com bola, deve entrar durante o jogo. O time está escalado com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho e Willian; Neymar e Gabriel Jesus.

Após a partida, toda delegação deixará Viena, em voo fretado, para a cidade de Sochi, local da concentração da seleção na Rússia. O avião deve pousar na madrugada desta segunda-feira (11).

Sochi é uma cidade de praias voltada para o turismo. Nesta época do ano, os dias são ensolarados e com temperatura em torno de 30 graus Celsius. No local, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) montou uma excelente estrutura para hospedagem e treinamento da seleção.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo domingo, dia 17, às 15h (horário de Brasília) contra a Suíça, no Rostov Arena.

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