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Copa 2018

Segundo rádio, Tite foi procurado para substituir Zidane no Real Madrid

O treinador da Seleção recebeu teria recebido sondagem do clube para preencher a vaga deixada por Zidane

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/06/2018 às 12:02

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Tite pode ser o novo alvo do cada vez mais brasileiro Real Madrid. Segundo a Rádio Sagres, o treinador da Seleção recebeu teria recebido sondagem do clube merengue para preencher a vaga deixada por Zinedine Zidane, contudo, preferiu conversar somente após a Copa do Mundo sobre seu futuro.

A resposta é a mesma para a CBF, que há tempo tenta renovar o contrato do principal treinador do Brasil por mais quatro anos, garantindo sua presença para o próximo ciclo até o Mundial do Catar. Temendo a possível saída de Tite da Seleção, o presidente eleito da entidade que regula o futebol nacional, Rogério Caboclo, tomou as redes da negociação e, inclusive, viajou a Londres para tentar um desfecho positivo.

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Um fator que pesa para Tite fechar com o Real Madrid, além do status de maior clube do mundo, é o fato de haver muitos brasileiros no elenco. Além de Casemiro e Marcelo, Vinícius Jr está para desembarcar na Espanha, enquanto o jovem Rodrygo, dos Santos, é outro desejo dos merengues, que teriam oferecido 45 milhões de euros para tirá-lo do Peixe.

Outra questão muito importante é o idioma. Na Espanha, Tite terá menos barreiras para se comunicar com seus jogadores que em outros países. Os profissionais que fazem parte da comissão técnica do treinador também estariam vendo a possibilidade de acertar com o Real Madrid com bons olhos, uma vez que há tempo um profissional brasileiro não comanda um grande clube europeu.

A última vez que um treinador do Brasil esteve à frente de um clube da Europa foi Luis Felipe Scolari. Em 2008, o técnico pentacampeão mundial com a Seleção acertou com o Chelsea, no entanto, durou pouco tempo na Inglaterra e teve de lidar com alguns desentendimentos internos.

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