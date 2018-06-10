Com ausência de Lula, Bolsonaro e Marina lideram pesquisa Datafolha

Eleições 2018
Com apoiadores de Lula sem alternativa, disputa eleitoral segue indefinida
Dois meses depois da prisão do ex-presidente Lula, seus adversários na disputa pela Presidência da República continuam encontrando dificuldades para conquistar a preferência dos eleitores.
Pesquisa realizada pelo Datafolha na semana passada aponta o líder petista com 30% das intenções de voto e mostra que mais de um terço dos eleitores se dizem sem opção ao analisar o cenário em que ele fica fora do páreo.
O instituto entrevistou 2.824 eleitores de 174 municípios na quarta (6) e na quinta (7). A pesquisa é a primeira feita pelo Datafolha após a paralisação dos caminhoneiros, que causou transtornos em todo o país, provocando uma crise no governo e abalou a economia.
Segundo o Datafolha, o deputado Jair Bolsonaro, que apoiou os caminhoneiros, mantém a liderança da corrida presidencial nos cenários em que Lula está ausente, com 19% das preferências.
A ex-senadora Marina Silva aparece logo em segundo lugar, com 15% das intenções de voto. O ex-ministro Ciro Gomes, que oscila entre 10 e 11% e o ex-governador Geraldo Alckmin, que tem 7%, estão tecnicamente empatados.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS