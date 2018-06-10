Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 01:06

Buscar

Últimas notícias
X

Brasil

Pelé nega ter presenciado irregularidade na eleição da sede dos Jogos de 2016

"Se houve alguma conversa nesse sentido, foi em particular. Eu não estive em nenhuma", afirmou

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 11:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pelé prestou depoimento na última terça (5) como testemunha de defesa de Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e negou ter presenciado qualquer negociação de compra de votos para eleger o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

"Se houve alguma conversa nesse sentido, foi em particular. Eu não estive em nenhuma", disse o Rei do Futebol, durante audiência em que participou por videoconferência, atendendo convocação da 7ª Vara Federal Criminal, localizada no Rio.

O Ministério Público Federal acusa Nuzman; o ex-governador fluminense Sergio Cabral; o senegalês Lamine Diack, ex-membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), e seu filho, Papa Massata Diack, ex-dirigente da federação internacional de atletismo (IAAF) de terem participado de um esquema que teria pago suborno de US$ 2 milhões (R$ 7,5 milhões), com objetivo de garantir, pelo menos, o voto de um dos delegados da África a favor do Rio.

Pelé lembrou que foi convidado para integrar a delegação da Cidade Maravilhosa na escolha da sede dos Jogos, feita em Copenhague, na Dinamarca, por Nuzman e Cabral, mas negou ter relação pessoal com os dois acusados.

"Nunca tive um contato mais íntimo com eles, nem com seus familiares", garantiu o ex-jogador.

O Atleta do Século ainda contou ter conhecido Lamine Diack, que teria recebido suborno para votar no Rio, mas negou que tenha tido qualquer conversa que fosse além do protocolo.

"Lembro que ele era do Senegal e que era apaixonado pelo Brasil, pelo nosso futebol e por Pelé", disse Edson Arantes do Nascimento, que foi tietado pelo juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Criminal.

Mais cedo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi interrogado, convocado pela defesa de Cabral, e negou qualquer irregularidade na vitória do Rio de Janeiro, como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

"Nunca soube de nenhuma negociata, em nenhum momento. Inclusive assinei um decreto em 2009 que coagia transparência de todos os dados. Lamento muito que tenha surgido essa denúncia 8 anos depois", garantiu o ex-presidente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo