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Rússia goleia Arábia Saudita no primeiro jogo da Copa

A seleção anfitriã, que tem como camisa 2 o brasileiro naturalizado russo é Mário Fernandes, procurou se impor desde o começo do jogo

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2018 às 13:48

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Os donos da casa abriram a Copa do Mundo com uma goleada sobre a Arábia Saudita. Desacreditada por resultados ruins em sua preparação para o torneio, a seleção russa surpreendeu e venceu por 5 a 0 o fraco time da saudita. Cheryshev saiu do banco e marcou dois gols, sob aplausos do presidente Vladmir Putin.

A seleção anfitriã, que tem como camisa 2 o brasileiro naturalizado russo é Mário Fernandes, procurou se impor desde o começo do jogo, trocando passes e tentando furar a defesa, mas não ofereceu perigo real até os 11 minutos. Na primeira chegada com perigo real, o time da casa marcou o primeiro gol. Gazinsky aproveitou um cruzamento pela esquerda e cabeceou sem chances para o goleiro Abdullah Al-Mayouf. Primeiro gol da Copa e festa no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Aos 20 minutos, os árabes chegaram pela primeira vez com perigo à área russa. Al-Sahlawi cabeceou à esquerda do gol de Akinfeev. Logo em seguida, a Rússia puxou um contra-ataque rápido, e Dzagoev desabou em campo, após sentir uma lesão na coxa. Fim de jogo para o camisa 9, substituído por Cheryshev.

E foi exatamente Cheryshev quem marcou o segundo gol da Rússia. Aos 42 minutos, quando o jogo parecia morno, ele aproveitou o vacilo da defesa adversária, que o deixou livre. Cheryshev recebeu na entrada da pequena área e, com um corte certeiro, driblou dois sauditas e colocou a bola no fundo da rede.

Segundo tempo

No início do segundo tempo, a Arábia Saudita buscou mais o jogo, teve mais posse da bola, enquanto os russos faziam marcação forte no campo de defesa. A Rússia, no entanto, era quem tinha mais chances de gol. Em uma dessas chegadas, aos 25 minutos, Golovin cruzou pela direita e encontrou Dzyuba, que tinha acabado de sair do banco e marcou de cabeça o terceiro gol russo.

O jogo, que já não era de alto nível técnico, caiu muito de ritmo após o terceiro gol. Quando tudo parecia definido, Cheryshev – de novo ele – marcou um golaço com um chute de três dedos da entrada da área. A Rússia ainda teve fôlego para o quinto gol, já nos acréscimos, com Golovin, de falta. Fim de jogo e muitos aplausos para os donos da casa em Moscou.

Com o resultado, a Rússia lidera o Grupo A, com 3 pontos, e a Arábia Saudita é lanterna, sem nenhum ponto e saldo de 5 gols negativos. Uruguai e Egito enfrentam-se amanhã (15), no outro jogo do grupo pela primeira rodada da Copa do Mundo.

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