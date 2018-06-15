Petrobras anuncia queda de 0,89% no preço da gasolina nas refinarias

Combustíveis
No mês, a gasolina acumula queda de preços de 2,5%, de acordo com tabela divulgada pela Petrobras
A Petrobras anunciou hoje (15) uma queda de 0,89% no preço da gasolina comercializada em suas refinarias. Amanhã (16), o combustível passará a ser negociado por R$ 1,9178 por litro no parque de refino da estatal.
No mês, a gasolina acumula queda de preços de 2,5%, de acordo com tabela divulgada pela Petrobras.
Esse é o menor preço atingido pelo combustível desde 11 de maio, quando ele era negociado a R$ 1,8908. O litro da gasolina chegou a ser vendido por R$ 2,0867 em 22 de maio.
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