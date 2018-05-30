Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:09

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Polícia Militar Rodoviária faz escolta de combustíveis em MS

Os caminhoneiros do estado mantêm 35 pontos de manifestações nas rodovias estaduais

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2018 às 14:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) escoltou 50 veículos com combustíveis para abastecer os postos de combustíveis da capital e interior, tal fato se faz pela necessidade de tomar providências para evitar a interrupção de serviços essenciais à população do estado de Mato Grosso do Sul.

Os caminhoneiros do estado mantêm 35 pontos de manifestações nas rodovias estaduais. Nestes pontos, são liberadas as passagens de veículos de passeio, ônibus e veículos de emergência, mas a passagem de caminhões e carretas está impedida e os motoristas são convidados a participar do manifesto.

As 11  Bases Operacionais Rodoviárias (BOpRv) realizaram 50 escoltas de veículos carregados com combustíveis e outros tipos de produtos. Os Policiais Militares Rodoviários ainda fizeram a segurança de mais de 200 veículos que estavam impedidos de trafegar nos pontos de manifestações em todo o estado, permitindo a circulação prioritária de caminhões carregados com combustíveis e perecíveis.

A utilização das forças de segurança do Estado para o apoio e à garantia da livre circulação dos meios de transporte necessários ao abastecimento e distribuição de combustíveis e outros bens de primeira necessidade, visando o retorno à normalidade, a manutenção e prestação de serviços essenciais á população sul-mato-grossense.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo