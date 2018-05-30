Polícia Militar Rodoviária faz escolta de combustíveis em MS

Policial
Os caminhoneiros do estado mantêm 35 pontos de manifestações nas rodovias estaduais
O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) escoltou 50 veículos com combustíveis para abastecer os postos de combustíveis da capital e interior, tal fato se faz pela necessidade de tomar providências para evitar a interrupção de serviços essenciais à população do estado de Mato Grosso do Sul.
Os caminhoneiros do estado mantêm 35 pontos de manifestações nas rodovias estaduais. Nestes pontos, são liberadas as passagens de veículos de passeio, ônibus e veículos de emergência, mas a passagem de caminhões e carretas está impedida e os motoristas são convidados a participar do manifesto.
As 11 Bases Operacionais Rodoviárias (BOpRv) realizaram 50 escoltas de veículos carregados com combustíveis e outros tipos de produtos. Os Policiais Militares Rodoviários ainda fizeram a segurança de mais de 200 veículos que estavam impedidos de trafegar nos pontos de manifestações em todo o estado, permitindo a circulação prioritária de caminhões carregados com combustíveis e perecíveis.
A utilização das forças de segurança do Estado para o apoio e à garantia da livre circulação dos meios de transporte necessários ao abastecimento e distribuição de combustíveis e outros bens de primeira necessidade, visando o retorno à normalidade, a manutenção e prestação de serviços essenciais á população sul-mato-grossense.
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