Brasil vence a Costa Rica com milagre de Coutinho e lágrimas de Neymar

Copa do Mundo 2018
Neymar ainda fez o segundo gol do Brasil, aos 52 minutos
Philippe Coutinho e Neymar marcaram nos acréscimos do segundo tempo para garantir ao Brasil uma vitória no sufoco contra a Costa Rica por 2 x 0, nesta sexta-feira, em seu segundo jogo na Copa do Mundo.
O gol de Coutinho aos 46 minutos do segundo tempo foi um alívio para a equipe, que teve um pênalti desmarcado pelo árbitro de vídeo no segundo tempo e não conseguia furar o bloqueio costarriquenho, apesar de maior posse de bola e diversas chances de gol.
Neymar ainda fez o segundo gol do Brasil, aos 52 minutos.
Em um lance polêmico, o árbitro holandês Bjorn Kuipers assinalou pênalti quando Neymar caiu dentro da área em uma disputa de bola com González, mas voltou atrás e desmarcou a penalidade após ser alertado pelo árbitro de vídeo e rever o lance em um monitor à beira do campo.
Com a vitória o Brasil chega a quatro pontos em dois jogos, depois de ficar em um empate por 1 x 1 com a Suíça na estreia, e agora definirá seu futuro no Mundial na última partida da primeira fase, contra a Sérvia, no dia 27.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS