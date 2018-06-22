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Copa do Mundo 2018

Brasil vence a Costa Rica com milagre de Coutinho e lágrimas de Neymar

Neymar ainda fez o segundo gol do Brasil, aos 52 minutos

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/06/2018 às 10:04

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Philippe Coutinho e Neymar marcaram nos acréscimos do segundo tempo para garantir ao Brasil uma vitória no sufoco contra a Costa Rica por 2 x 0, nesta sexta-feira, em seu segundo jogo na Copa do Mundo.

O gol de Coutinho aos 46 minutos do segundo tempo foi um alívio para a equipe, que teve um pênalti desmarcado pelo árbitro de vídeo no segundo tempo e não conseguia furar o bloqueio costarriquenho, apesar de maior posse de bola e diversas chances de gol.

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Neymar ainda fez o segundo gol do Brasil, aos 52 minutos.

Em um lance polêmico, o árbitro holandês Bjorn Kuipers assinalou pênalti quando Neymar caiu dentro da área em uma disputa de bola com González, mas voltou atrás e desmarcou a penalidade após ser alertado pelo árbitro de vídeo e rever o lance em um monitor à beira do campo.

Com a vitória o Brasil chega a quatro pontos em dois jogos, depois de ficar em um empate por 1 x 1 com a Suíça na estreia, e agora definirá seu futuro no Mundial na última partida da primeira fase, contra a Sérvia, no dia 27.

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