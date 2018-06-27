Nomeado novo secretário nacional de Segurança Pública

Segurança nacional
O economista Flávio Augusto Corrêa Basílio foi nomeado para o cargo de secretário
O economista Flávio Augusto Corrêa Basílio foi nomeado para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública, do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A nomeação está publicada na edição de hoje (27) do Diário Oficial da União.
Flávio Basílio substitui o general Carlos Alberto dos Santos Cruz que vai atuar como consultor da Organização das Nações Unidas (ONU).
Com mestrado e doutorado em economia, Basílio já estava na equipe do Ministério Extraordinário da Segurança Pública como secretário-executivo adjunto. Antes, ocupou o cargo de secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Flávio Basílio já passou também pelo Banco do Brasil e ministérios da Fazenda e do Planejamento.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão que agora vai comandar, é responsável pela Força Nacional de Segurança Pública.
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