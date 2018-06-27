Nomeado novo secretário nacional de Segurança Pública

O economista Flávio Augusto Corrêa Basílio foi nomeado para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública, do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A nomeação está publicada na edição de hoje (27) do Diário Oficial da União.

Flávio Basílio substitui o general Carlos Alberto dos Santos Cruz que vai atuar como consultor da Organização das Nações Unidas (ONU).