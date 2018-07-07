Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 27,5 milhões neste sábado

Fézinha
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país
A Mega-Sena acumulou e pode pagar hoje (7) o prêmio de R$ 27,5 milhões a quem acertar os seis números. O concurso 2.057 é o último da Mega-Semana de Férias e será sorteado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Rio Grande (RS), onde está o Caminhão da Sorte da Caixa.
O montante aplicado em poupança rende aproximadamente R$ 102 mil por mês.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.
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