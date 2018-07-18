Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 56 milhões

A Mega-Sena está com o prêmio acumulado e vai sortear R$ 56 milhões nesta quarta-feira (18), no concurso de número 2.060. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) em Ipameri (GO). No último sorteio, realizada no sábado (14), nenhum apostador acertou as seis dezenas. Cada jogo de seis números custa R$ 3,50, e bolão tem preço mínimo de R$ 10,00.