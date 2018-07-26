Apostador de São Luís ganha sozinho prêmio acumulado da Mega-Sena

Aposta única
Se aplicado na poupança, o prêmio renderia quase R$ 268 mil por mês
Um apostador de São Luís, no Maranhão, acertou sozinho o concurso 2.062 da Mega-Sena e vai receber um prêmio de R$ 72 milhões. As dezenas sorteadas hoje (25) em Pouso Redondo (SC), foram: 08, 10, 15, 23, 25 e 34.
Se aplicado na poupança, o prêmio renderia quase R$ 268 mil por mês.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio acumulado é o segundo maior deste ano. O primeiro, de R$ 104,54 milhões, foi sorteado em 17 de fevereiro.
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