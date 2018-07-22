Mega-Sena acumula e próximo prêmio deve pagar R$ 72 milhões

Sorte
A Quina teve 93 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 45.677,31
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.061 da Mega-Sena, realizado ontem (21) pela Caixa. Os números sorteados foram: 33 - 36 - 40 - 44 - 45 - 54. O prêmio está estimado para R$ 72 milhões no próximo sorteio.
A Quina teve 93 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 45.677,31. Outras 6.899 pessoas acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 879,62 para cada.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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