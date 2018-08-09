Mega-Sena sai para apostador de São Paulo: prêmio é de R$ 35 milhões

Um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas nessa quarta-feira (8) à noite na cidade de Ribeirão dos Índios, em São Paulo. Ele vai receber o prêmio de R$ 35.155.103,28. Os números sorteados foram 06 - 25 - 27 - 35 - 45 e 55.



A quina teve 104 ganhadores e cada um receberá R$ 27.320,77. Acertaram a quadra 7.345 apostadores que receberão o prêmio individual de R$ 552,63.



A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (11), é de R$ 3.000.000,00.