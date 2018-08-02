Mega-Sena acumula e prêmio estimado é de R$ 30 milhões no próximo sorteio

Sorte
A quadra teve 3.311 ganhadores; cada uma receberá R$ 725,20
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.064 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (1º) em Catalão (GO). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 10 - 14 - 36 - 53 - 55 - 60. A quina teve 68 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 24.717,90. A quadra teve 3.311 ganhadores; cada uma receberá R$ 725,20. O próximo concurso, 2.065, será sábado (04). O prêmio é estimado em R$ 30 milhões.
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