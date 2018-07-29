Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 6 milhões na próxima quarta

Sorte
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2063
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2063 da Mega-Sena sorteado na noite de ontem (28).
O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 6 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (1º).
O concurso 2.063 foi realizado em Pouso Redondo (SC). Os números sorteados foram: 06 - 10 - 19 - 24 - 25 - 29.
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