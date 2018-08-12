Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 6,5 milhões

Sorte
Os números sorteados foram: 02 - 11 - 13 - 26 - 32 - 59
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2067 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (11). O prêmio para o próximo sorteio pode chegar a R$ 6,5 milhões.
Os números sorteados foram: 02 - 11 - 13 - 26 - 32 - 59.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país.
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