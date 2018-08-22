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Eleições 2018

TSE aceita registro da candidata do PSTU à Presidência da República

Vera Lúcia é a candidata lançada pelo PSTU

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/08/2018 às 09:48

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Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou hoje (21) o pedido de registro de candidatura de Vera Lúcia, do PSTU, à Presidência da República nas eleições de outubro. O candidato a vice-presidente será Hertz Dias, do mesmo partido. É o primeiro registro aprovado entre os 13 postulantes ao Palácio do Planalto.

Com uma chapa "puro-sangue", o PSTU não fez aliança para a eleição presidencial. Operária da indústria calçadista, com trajetória no movimento sindical e popular, Vera Lúcia, de 50 anos, nasceu no sertão pernambucano e se mudou ainda criança para Aracaju, com a família, fugindo da seca.

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Na capital sergipana, trabalhou como garçonete e datilógrafa antes de conseguir um emprego na fábrica de calçados Azaleia, onde iniciou a militância sindical. É formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e se dedica atualmente à formação política de ativistas. A candidata declarou patrimônio de R$ 20 mil.

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 7 de outubro. De acordo com o TSE, mais de 27,6 mil candidatos a presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital vão disputar os votos de 147,3 milhões de eleitores brasileiros. 

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