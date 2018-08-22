TSE aceita registro da candidata do PSTU à Presidência da República

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou hoje (21) o pedido de registro de candidatura de Vera Lúcia, do PSTU, à Presidência da República nas eleições de outubro. O candidato a vice-presidente será Hertz Dias, do mesmo partido. É o primeiro registro aprovado entre os 13 postulantes ao Palácio do Planalto.

Com uma chapa "puro-sangue", o PSTU não fez aliança para a eleição presidencial. Operária da indústria calçadista, com trajetória no movimento sindical e popular, Vera Lúcia, de 50 anos, nasceu no sertão pernambucano e se mudou ainda criança para Aracaju, com a família, fugindo da seca.