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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões nesta quarta-feira

Se for aplicado na poupança, o prêmio renderá cerca de R$ 74 mil por mês

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/09/2018 às 10:43

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Quem acertar hoje (5) os seis números do concurso 2.075 da Mega-Sena pode receber um prêmio de R$ 20 milhões. O sorteio do Caminhão da Sorte, que está em São Bento do Sul, Santa Catarina, ocorre às 20h (horário de Brasília).

Se for aplicado na poupança, o prêmio renderá cerca de R$ 74 mil por mês. O valor também é suficiente para comprar 133 carros de luxo.

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• Mega-Sena deve pagar neste sábado prêmio de R$ 45 milhões

• Mega-Sena deve pagar hoje prêmio de R$ 40 milhões

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias On-line da Caixa.

No sábado (1º), uma aposta de Minas Gerais e outra de São Paulo acertaram os seis números do concurso 2.074. Cada uma recebeu R$ 22,3 milhões.

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