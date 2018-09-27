Aposta feita em Vitória vence Mega-Sena; prêmio é de R$ 2,420 milhões

Sorte
O próximo concurso da Mega-Sena, que será sorteado no sábado (29), tem prêmio estimado em R$ 3 milhões
Uma aposta feita em Vitória venceu o concurso 2082 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram 06 - 25 - 33 - 42 - 48 - 49 e o prêmio supera R$ 2,420 milhões.
O concurso foi sorteado em Palmas, no Tocantins. Trinta e duas apostas acertaram a Quina e vão receber R$ 41.065,46. Já a Quadra teve 2.640 apostas vencedoras e vai pagar prêmio de R$ 711,09.
O próximo concurso da Mega-Sena, que será sorteado no sábado (29), tem prêmio estimado em R$ 3 milhões.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS