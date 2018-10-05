Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 01:47

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

Acaba o prazo para divulgação de propaganda eleitoral paga na imprensa

Amanhã, será o último dia para propaganda eleitoral com alto-falantes

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/10/2018 às 08:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pelo calendário eleitoral, hoje (5), dois dias antes da eleição, é o último dia para a divulgação de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita e reprodução na internet e jornal impresso. A regra está prevista no artigo 43 da Lei 9.504/1997.

Amanhã (6), véspera do pleito, é o último dia para a propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som, feita das 8 às 22 horas.

Também nesse dia, às 22 horas, acaba o prazo para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhadas, carreatas, passeatas ou carros de som que transitem pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidato.

Rádio de TV

No rádio e na TV, ontem (4) foi último dia da propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno das eleições.

A propaganda eleitoral começou no dia 16 de agosto e só será retomada, para o segundo turno, no dia 12 de outubro, primeira sexta-feira após o primeiro turno das eleições.

Comícios e debates no rádio e na TV também não poderão ocorrer.

As datas são fixadas pela Lei Eleitoral e foram alteradas em 2015. Antes da mudança, a propaganda eleitoral gratuita podia começar no dia 6 de julho, ou seja, 41 dias antes do prazo atual.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo