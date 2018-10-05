TRE confirma Lei Seca a partir das 3 horas de domingo e término às 17h

Segundo ele, houve possibilidade de abolir a legislação como ocorreu em São Paulo, mas características regionais de Mato Grosso o Sul foram levadas em consideração. “Pensamos na possibilidade de abolir, mas aí lembramos que temos cidades pequenas e assentamentos, aldeias indígenas. Então é melhor evitar problemas”.

A Lei Seca entrará em vigor a partir das 3h de domingo e se encerrará às 17h, com o término das eleições. Ficou liberada a venda de bebidas alcóolicas apenas em restaurantes no horário do almoço do dia 7, das 11h30 às 14h30. A decisão foi anunciada agora de manhã pelo vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), João Maria Los.

A falta de policiamento suficiente para conter uma possível desordem foi outro ponto a ser levantando. Quem for pego descumprindo a lei será encaminhado para sede da Polícia Federal e só será liberado com o término do processo democrático.

Caso seja preso por outros delitos será apreendido pela polícia civil. Outra determinação divulgada para a imprensa é a prioridade nas filas de votação para os profissionais da segurança e demais colaboradores que irão trabalhar durante o processo eleitoral.

AUDITORIA

Amanhã, às 09h, será feito o sorteio de três urnas eletrônicas para uma auditoria surpresa. Vários representantes de partidos foram inscritos para acompanhar a simulação de uma votação relâmpago que irá mostrar a segurança dos equipamentos.