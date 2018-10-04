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Eleições 2018

Mulheres podem decidir eleições e devem votar em candidatos que priorizem políticas públicas e combate à violência

Rhobson ADM

Publicado em 04/10/2018 às 08:14

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Em nenhum outro momento da história brasileira a participação feminina nas eleições foi tão decisiva. Maioria do eleitorado, elas terão grande influência na decisão sobre quem será o próximo presidente e os próximos governadores.

Os números são gritantes. Nada menos que 80% das mulheres ainda não se definiram (54% estão indecisas e 26% declararam voto branco ou nulo), de acordo com as pesquisas. Entre os homens, o índice é de 58%.

Ou seja, a mais imponderável disputa eleitoral desde a redemocratização terá seu desfecho quando as mulheres escolherem em qual candidato depositarão suas esperanças para comandar o país e os estados.

Uma das principais demandas das mulheres é o combate à violência, especialmente a doméstica. No Mato Grosso do Sul, o único candidato a ter em seu Plano de Governo um capítulo exclusivo para as mulheres, é o atual Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato a reeleição.

Hoje o Estado já conseguiu avançar em pautas importantes na defesa dos direitos das mulheres.  Mato Grosso do Sul conta com uma rede de 12 delegacias de atendimento à mulher, na Capital e no interior. Profissionais de segurança e de saúde que atuam com as mulheres vítimas de violência são constantemente capacitados para a prestação de um serviço humanizado.

Campanhas educativas permanentes também são realizadas em todos os municípios com palestras, debates e panfletagem para discutir a violência doméstica e divulgar a lei de proteção às mulheres. Outra iniciativa que surgiu nesta gestão foi a Sala Lilás, anexa ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), para dar atendimento exclusivo e acolhedor às vítimas de violência física e sexual.

Desde janeiro de 2015, está em funcionamento a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na Casa da Mulher Brasileira, em regime de plantão 24 horas, incluindo fins de semana e feriados.

Em seu plano de Governo, Reinaldo Azambuja tem um capítulo exclusivo para as mulheres.

 

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