Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 01:53

Buscar

Últimas notícias
X

Festa da Padroeira do Brasil movimenta Santuário de Aparecida

Basílica comemora 40 anos da restauração da imagem da padroeira

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/10/2018 às 09:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida (SP), recebe hoje (12), feriado dedicado à santa, milhares de romeiros e fiéis. Com o tema Em Jesus, com Maria, Restauramos a Vida, este ano, a Basílica comemora 40 anos da restauração da imagem da padroeira, após ter se quebrado num atentado em 1978.

Aparecida (SP) - Devotos de Nossa Senhora Aparecida comparecem ao Santuário Nacional no dia da Padroeira do Brasil (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Leia Também

• Teve início no domingo os louvores à Nossa Senhora do Pepétuo Socorro

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo Rovena Rosa/Arquivo/Agência Brasil

Segundo o reitor do Santuário, padre João Batista, o Brasil precisa também de oração por causa das eleições presidenciais. Este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tenta impulsionar a liderança dos cristãos leigos na comunidade. “É um momento para a gente rezar pela nossa Igreja, sobretudo aqui no Brasil e na América Latina, para que possa ser restaurada e reestruturada a partir da missão do leigo”, disse o padre.

Programação

Para hoje, está prevista a Procissão Solene, que leva a imagem de Nossa Senhora Aparecida para próximo do povo, percorrendo as ruas da cidade. A trajeto começa na Basílica Velha, centro, às 15h30, e segue até o Santuário Nacional, onde ocorre a missa de encerramento das festividades às 16h30.

Uma novidade dessa procissão é que a imagem não será mais levada em “carros andores”, mas em “andores de braços”, em que os próprios devotos têm a oportunidade de carregar a santa, em linha com o objetivo da CNBB de enaltecer o leigo. “Nas procissões de padroeiros Brasil afora, geralmente as pessoas carregam os andores e gostam disso. Claro que nem todos que estarão no Santuário vão conseguir carregar esse andor, mas alguns representantes poderão fazer isso”, disse o padre.

Durante o dia de festa, cantores mirins cantam, a partir das 18h, ao lado do sertanejo Daniel e da orquestra do Projeto de Educação Musical do Santuário Nacional (PEMSA), em comemoração ao Dia da Criança. Entre os artistas confirmados estão Giulia Soncini, Larissa Manoela, Yasmin Giacomini, Guilherme Martinez, Fabiana Moneró, Léo Cidade, Neto Junqueira e a atração internacional The Melisizwe Brothers. Um show pirotécnico encerra a celebração.

Obras do tricentenário

As obras de acabamento feitas no Santuário Nacional em 2016 e 2017, em vista da comemoração, ano passado, dos 300 anos da aparição da imagem, serão retomadas em 2019. “Temos muita coisa para frente ainda, como o revestimento das capelas de passagem, a concepção artística para as Capelas São José e Capela do Santíssimo para, em seguida, fazer o revestimento, finalizar o teto das naves, o revestimento da parte externa da Basílica, entre outras obras necessárias.”

A festa do tricentenário em 2017 recebeu 200 mil visitantes. No feriado de 2016, que caiu em uma terça-feira, foram recebidos 150 mil fiéis.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo