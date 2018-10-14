Apostador do Pará ganha sozinho prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena

Sorte
Ele acertou as dezenas 02,18,19,23,34 e 53 sorteadas nesse sábado (13) em Joaçaba (SC)
Um apostador de Marabá, no Pará, acertou sozinho o concurso 2.087 da Mega-Sena e vai receber um prêmio de R$ 27 milhões.
Ele acertou as dezenas 02,18,19,23,34 e 53 sorteadas nesse sábado (13) em Joaçaba (SC).
A quina teve 52 apostas ganhadoras e pagou prêmio de R$ 41.598,96 a cada uma.
A quadra teve 4.898 apostas ganhadoras e pagou prêmio de R$ 630,91 a cada uma.
De acordo com a Caixa, o próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para o dia 17 de outubro, com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões
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