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Eleições 2018

Haddad rebate acusação de ter jogado fora Bíblia que ganhou

No vídeo, Fernandes afirma ter encontrado no chão da Praça do Ferreira, em Fortaleza, a Bíblia presenteada a Haddad no dia anterior

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/10/2018 às 14:36

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Em entrevista à imprensa e postagens nas redes sociais, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, rebateu hoje (22) o vídeo do deputado estadual eleito André Fernandes (PSL-CE), sugerindo que ele teria jogado fora uma Bíblia que ganhou de presente. No vídeo, Fernandes afirma ter encontrado no chão da Praça do Ferreira, em Fortaleza, a Bíblia presenteada a Haddad no dia anterior. O candidato Fernando Haddad fez campanha em estados do Nordeste no final de semana.

O candidato do PT afirmou que a Bíblia, de capa vermelha e com a dedicatória de um jovem evangélico da Assembleia de Deus, chamado Erineudo, foi furtada do palanque durante ato político na capital cearense. “Estranhamente, essa bíblia foi furtada de uma sacola que estava no palco e apareceu num vídeo de um deputado do PSL, que me acusou de ter jogado fora.”

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Visivelmente indignado, Haddad acrescentou que o celular do assessor de imprensa também foi furtado na mesma ocasião. “Que história é essa?!."

No vídeo, André Fernandes aparece com a Bíblia na mão, abre na primeira página, na qual está a dedicatória e acusa o candidato do PT de ter descartado o presente. “Olha só o que foi achado aqui no chão da Praça do Ferreira, a mesma Bíblia que ele recebeu de presente e antes que você diga que é mentira tá aqui a dedicatória."

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