Haddad rebate acusação de ter jogado fora Bíblia que ganhou

Em entrevista à imprensa e postagens nas redes sociais, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, rebateu hoje (22) o vídeo do deputado estadual eleito André Fernandes (PSL-CE), sugerindo que ele teria jogado fora uma Bíblia que ganhou de presente. No vídeo, Fernandes afirma ter encontrado no chão da Praça do Ferreira, em Fortaleza, a Bíblia presenteada a Haddad no dia anterior. O candidato Fernando Haddad fez campanha em estados do Nordeste no final de semana.

O candidato do PT afirmou que a Bíblia, de capa vermelha e com a dedicatória de um jovem evangélico da Assembleia de Deus, chamado Erineudo, foi furtada do palanque durante ato político na capital cearense. “Estranhamente, essa bíblia foi furtada de uma sacola que estava no palco e apareceu num vídeo de um deputado do PSL, que me acusou de ter jogado fora.”