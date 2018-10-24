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Ibope para presidente, votos válidos: Bolsonaro, 57%; Haddad, 43%

Nos votos totais, Jair Bolsonaro, do PSL, tem 50%, e Haddad, 37%. Pesquisa é a segunda do Ibope no 2º turno das eleições

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 09:16

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 Ibope divulgou nesta terça-feira (23) o resultado da segunda pesquisa do instituto sobre o 2º turno da eleição presidencial. O levantamento foi realizado entre domingo (21) e terça-feira (23) e tem margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Nos votos válidos, os resultados foram os seguintes:

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• Ibope: Bolsonaro lidera entre mulheres, negros e em quatro regiões

• Ibope: Bolsonaro tem 41% dos votos válidos; Haddad, 25%; Ciro, 13%

  • Jair Bolsonaro (PSL): 57%
  • Fernando Haddad (PT): 43%

Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 59% e Haddad, 41% dos votos válidos.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Votos totais

Nos votos totais, os resultados foram os seguintes:

  • Jair Bolsonaro (PSL): 50%
  • Fernando Haddad (PT): 37%
  • Em branco/nulo: 10%
  • Não sabe: 3%

Rejeição

A pesquisa também apontou o potencial de voto e rejeição para presidente. O Ibope perguntou: "Para cada um dos candidatos a Presidente da República citados, gostaria que o(a) sr(a) dissesse qual destas frases melhor descreve a sua opinião sobre ele"?

Jair Bolsonaro

  • Com certeza votaria nele para presidente - 37%
  • Poderia votar nele para presidente - 11%
  • Não votaria nele de jeito nenhum - 40%
  • Não o conhece o suficiente para opinar - 11%
  • Não sabem ou preferem não opinar - 2%

Fernando Haddad

  • Com certeza votaria nele para presidente - 31%
  • Poderia votar nele para presidente - 12%
  • Não votaria nele de jeito nenhum - 41%
  • Não o conhece o suficiente para opinar - 14%
  • Não sabem ou preferem não opinar - 2%

Votação espontânea

O Ibope também apresentou a intenção de voto espontânea, quando o entrevistado aponta em quem pretende votar sem a apresentação dos nomes dos candidatos.

  • Jair Bolsonaro – 42%
  • Fernando Haddad – 33%

Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 47% e Haddad, 31%.

Expectativa de vitória

O instituto também apontou a “expectativa de vitória”, independentemente da intenção de voto. Os resultados foram:

  • Jair Bolsonaro – 69%
  • Fernando Haddad – 21%
  • Não sabem ou preferem não opinar - 9%

Sobre a pesquisa

  • Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos
  • Entrevistados: 3010 eleitores em 208 municípios
  • Quando a pesquisa foi feita: 21 a 23 de outubro
  • Registro no TSE: BR?07272/2018
  • Nível de confiança: 95%
  • Contratantes da pesquisa: TV Globo e "O Estado de S.Paulo"
  • O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos.

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