Reinaldo tem 53% das intenções de votos válidos e Odilon 47%, diz Ibope

Este é a primeira pesquisa do Ibope para o segundo turno no Estado. O instituto considera somente as intenções de votos válidos, contabilizado da mesma maneira do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no dia das eleições.

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (19) aponta para reeleição do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). O candidato tucano aparece no levantamento com 53% das intenções de votos válidos, enquanto o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT) tem 47%.

Foram entrevistados 812 eleitores entre 16 e 18 de outubro em 32 municípios. A pesquisa tem índice de 95% de confiança e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Considerando todos os votos, Azambuja soma 48%, considerando a margem de erro tem entre 45% e 51%. Odilon aparece com 42%, com a margem tem entre 39% e 45%. Brancos e nulos somam 5% e não sabem e não responderam 5%.

A pesquisa foi encaminhada pela TV Morena e registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número MS-00335/2018. O segundo turno das eleições está marcado para 28 de outubro.