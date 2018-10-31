Petrobras anuncia redução de 0,84% no preço da gasolina nas refinarias

Consumo
A queda acumulada desde 25 de setembro (quando o preço começou a recuar) chega a 17,98%
A Petrobras anunciou hoje (31) uma nova redução no preço da gasolina nas refinarias. Desta vez, a queda anunciada é de 0,84%. Com isso, o litro do combustível passará a ser comercializado a R$ 1,8466 a partir de amanhã (1º).
Esta é a décima redução consecutiva do preço do combustível, desde que ele atingiu R$ 2,2514 em setembro. A queda acumulada desde 25 de setembro (quando o preço começou a recuar) chega a 17,98%, ou seja, 40 centavos por litro.
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