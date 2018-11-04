Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 22 milhões no próximo sorteio

Sorte
As dezenas sorteadas foram: 04 -16 - 19- 31- 33 - 44
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2094 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (3) em Arapiraca (AL).
As dezenas sorteadas foram: 04 -16 - 19- 31- 33 - 44.
Para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (07), o prêmio pode chegar a R$ 22 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.
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