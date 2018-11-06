Bolsonaro chega a Brasília pela primeira vez como presidente eleito

Brasil
O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que trouxe Bolsonaro a Brasília pousou na Base Aérea por volta das 8h55
O presidente eleito Jair Bolsonaro já está em Brasília, onde participa, às 10h, de cerimônia comemorativa dos 30 anos da Constituição, no Congresso Nacional. A agenda é intensa e inclui encontros com o presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, além de reuniões com comandantes militares.
O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que trouxe Bolsonaro a Brasília pousou na Base Aérea por volta das 8h55. Acompanhava o presidente eleito o seu vice, general Hamilton Mourão.
Jair Bolsonaro e sua comitiva foram recebidos pelo tenente-brigadeiro do ar Bermudez, comandante-geral de Pessoal da Aeronáutica.
Assim que pousou, a FAB, publicou em seu Twitter a seguinte mensagem para o presidente eleito: "Jair Bolsonaro acaba de realizar o primeiro voo com a Força Aérea Brasileira como presidente eleito".
Bolsonaro deixou a base por volta das 9h30, em vários carros, sob a segurança de policiais federais, em direção ao Congresso Nacional.
Para amanhã (7) está previsto café da manhã com o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Haverá ainda encontro com os presidentes do STF, Dias Toffoli, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.
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