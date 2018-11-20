Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 43,5 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (21) o prêmio de R$ 43,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.099 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Campos Belos, em Goiás.

De acordo com a Caixa, aplicado na poupança o valor do prêmio principal renderia cerca de R$ 161,6 mil por mês.