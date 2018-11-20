Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 43,5 milhões nesta quarta-feira

Sorte
Concurso 2.099 será realizado às 20h na cidade de Campos Belos
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (21) o prêmio de R$ 43,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.099 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Campos Belos, em Goiás.
De acordo com a Caixa, aplicado na poupança o valor do prêmio principal renderia cerca de R$ 161,6 mil por mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
Mega da Virada
As apostas começaram no úlltimo dia 5. Segundo a Caixa, quem acertar sozinho as seis dezenas ganhará o prêmio estimado de R$ 200 milhões, A Mega da Virada não acumula. O sorteio será realizado no último dia de 2018.
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