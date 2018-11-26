Aposentados pelo INSS começam a receber 2ª parcela do 13º nesta segunda-feira

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do INSS, em todo o país, 30,1 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, totalizando R$ 21,4 bilhões, referentes aos benefícios que dão direito ao abono. Deste total, 2,6 mil são benefícios pagos a segurados em decorrência de legislação específica, o que representa o valor de R$ 4,5 milhões.

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a segunda parcela do 13º salário nesta segunda-feira (26). O depósito será realizado na folha de pagamento mensal do INSS, entre hoje e o dia 7 de dezembro, conforme a Tabela de Pagamentos de Benefícios 2018.

A tabela com os valores da segunda parcela do abono anual por unidade da federação pode ser consultada pelo site do INSS. É nesta segunda parcela que pode ser realizado o desconto do Imposto de Renda.

A primeira parcela que correspondeu a 50% do valor de cada benefício foi antecipada para os segurados em agosto deste ano. Em todo o país, 29,7 milhões de beneficiários receberam a primeira parcela do 13º, totalizando R$ 20,7 bilhões, referentes aos benefícios previdenciários com direito ao abono.

Quem recebe – Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.