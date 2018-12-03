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Brasileirão

Bolsonaro acompanha vitória do Palmeiras e entrega taça de campeão

Time paulista conquistou o decacampeonato

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/12/2018 às 09:41

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O presidente eleito Jair Bolsonaro acompanhou na tarde de ontem (2), no estádio Allianz Parque, a partida entre Palmeiras e Vitória, da Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde venceu por 3 a 2 e conquistou o decacampeonato. Vestindo camisa do time paulista, Bolsonaro, que é palmeirense, assistiu a partida no camarote da diretoria do clube paulista e, ao final do jogo, desceu ao gramado onde entregou as medalhas aos jogadores e ao técnico Felipão, além da taça de campeão ao capitão Bruno Henrique.

O Palmeiras - por antecipação - se sagrou domingo passado campeão contra o Vasco (1x0), e jogou ontem apenas para cumprir tabela. O presidente eleito voltou ainda ontem para o Rio de Janeiro.

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Bolsonaro desembarcou às 13h40 no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, vindo em um voo comercial do Rio de Janeiro. Ele posou para fotos com a camisa do time e deixou o aeroporto às 14h25, sem passar pelo saguão de passageiros ou falar com a imprensa que o aguardava do lado de fora em direção ao estádio. O carro com Bolsonaro foi escoltado por 14 motos da Polícia Militar e viaturas da Tropa de Choque até o estádio. 

Palmeiras, campeão, Bolsonaro REUTERS/Paulo Whitaker

Palmeiras conquistou o decacampeonato - Paulo Whitaker/Reuters/Direitos reservados

Nos primeiros minutos do jogo, iniciado às 17h, o presidente eleito publicou uma mensagem e vídeo no Twitter, em que parabenizou o Palmeiras pela conquista do título antecipadamente. "Parabéns ao @Palmeiras pelo título brasileiro. O futebol é muito mais que torcer para um time, é um estado de espírito totalmente identificado com o brasileiro. É sempre bacana fazer parte desta festa! Um abraço a todos e obrigado pelo carinho!", postou.

 

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