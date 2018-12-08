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Sorte

Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões no sorteio deste sábado

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado em qualquer lotérica do país

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/12/2018 às 10:36

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O concurso 2105 da Mega-Sena, que será sorteado hoje (8), poderá pagar um prêmio de R$ 30 milhões ao acertador das seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h, na cidade de Santo Anastácio (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

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Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (terça, quinta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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