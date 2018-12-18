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Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões nesta terça-feira

A aposta simples na Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília)

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/12/2018 às 08:55

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A Mega-Sena poderá pagar hoje (18) um prêmio de R$ 48 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.108, que será realizado, às 20h, no Caminhão da Sorte, que está estacionado na cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais.

Segundo a Caixa, o prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mensalmente mais de R$ 178 mil. “O valor também seria suficiente para comprar 20 casas de luxo, mobiliadas, com carro na garagem, nas mais valorizadas localizações do país”.

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A aposta simples na Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. Além do concurso desta terça-feira, a Mega Semana da Virada terá sorteio também na quinta-feira (20).

Mega da Virada

A 10ª edição do concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado pela Caixa em R$ 200 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2018. As apostas começaram no dia 5 de novembro. O prêmio não acumula. Caso um ganhador leve o prêmio e aplique o dinheiro na poupança, receberá mais R$ 740 mil em rendimentos mensais. 

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