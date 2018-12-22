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Bolsonaro deve passar Natal na Base da Marinha na Ilha da Marambaia

No feriado de carnaval deste ano, o complexo da Marambaia recebeu o presidente Michel Temer e sua família

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/12/2018 às 12:36

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O presidente eleito Jair Bolsonaro deverá passar o Natal na Base da Marinha na Ilha da Marambaia. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (21) por sua assessoria. O local é um refúgio tradicional de presidentes da República, com acesso controlado por terra e mar.

Segundo as informações divulgadas, Bolsonaro deverá se dirigir à Marambaia no início da tarde de sábado (22), com sua família, retornando a sua residência, na Barra da Tijuca, no dia 27, pouco antes de seu embarque para Brasília, previsto para ocorrer dia 29.

No feriado de carnaval deste ano, o complexo da Marambaia recebeu o presidente Michel Temer e sua família. Além de oferecer segurança a chefes de Estado, o local - controlado pela Marinha e pelo Exército - tem praias bonitas e reservadas, longe dos olhos de curiosos e mesmo da imprensa, o que garante repouso e tranquilidade.

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