Mega da Virada: 52 apostas dividem prêmio de R$ 302,5 milhões

Os números da Mega da Virada foram sorteados na noite desta segunda (31), em São Paulo. O valor do prêmio foi de R$ 302,5 milhões. O G1 transmitiu ao vivo.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33.

Segundo a Caixa, 52 apostas dividirão o prêmio. Assim, cada aposta ganhadora levará R$ 5.818.007,36.

Confira os ganhadores por estado:

São Paulo (dez apostas: Adamantina, Guarujá, Pedreira, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Votorantim e três na capital);

Acre (uma aposta em Rio Branco);

Amazonas (uma aposta em Manaus);

Bahia (cinco apostas: Salvador, Feira de Santana, Mata de São João, Valença e três em Euclides da Cunha);

Ceará (uma aposta em Várzea Alegre);

Distrito Federal (uma aposta em Brasília);

Goiás (duas apostas: Bela Vista de Goiás e Jataí);

Maranhão (duas apostas: Pedreiras e São Luís);

Minas Gerais (seis apostas: Alfenas, Divinópolis, Martinho Campos, São Sebastião do Paraíso e duas em Belo Horizonte);

Mato Grosso do Sul (três apostas: Corumbá, Costa Rica e Coxim);

Pará (duas apostas: Almeirim e Itaituba);

Paraíba (uma aposta em João Pessoa);

Pernambuco (uma aposta em Lagoa do Itaenga);

Paraná (duas apostas: Campo Mourão e Curitiba);

Rio de Janeiro (oito apostas: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Nova Iguaçu, Santo Antônio de Pádua e quatro na capital);

Santa Catarina (uma aposta em Blumenau).

Três apostas ganhadoras foram feitas por canal eletrônico.

Outros ganhadores

Na segunda faixa de premiação (acerto de cinco números), 7.688 apostadores vão levar R$ 6.644,73 cada um. Outros 303.857 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 240,17 cada um.