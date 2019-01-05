Mega-Sena pode pagar R$ 4 milhões no sorteio deste sábado em SC

O concurso nº 2112 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 4 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas hoje (5). O sorteio será realizado a partir das 20h no município de Caibí (SC).

Os apostadores podem tentar a sorte até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também no Portal Loterias Online. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Segundo a Caixa, se apenas uma pessoa faturar o prêmio e aplicar todo o valor na poupança, vai receber mais de R$ 14 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio principal é suficiente para comprar 100 carros populares.