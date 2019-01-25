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Três ministros estão a caminho de Brumadinho

Barragem da mineradora Vale rompeu em cidade mineira

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2019 às 17:22

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Após o rompimento de uma barragem da Vale do Rio Doce em Brumadinho (MG), cidade próxima a Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro determinou a ida dos ministros do Meio Ambiente (Ricardo Salles), Desenvolvimento Regional (Gustavo Canuto) e Minas e Energia (Bento Albuquerque), além do secretário Nacional de Defesa Civil (Alexandre Lucas), para a região.

Em uma rede social, Bolsonaro disse lamentar o ocorrido e que "todas as providências cabíveis estão sendo tomadas" e que a maior preocupação do governo é "atender eventuais vítimas desta grave tragédia".

Ainda não há informações sobre vítimas, mas a mineradora Vale do Rio Doce divulgou nova nota, admitindo a possibilidade de vítimas no episódio. "Havia empregados na área administrativa, que foi atingida pelos rejeitos, indicando a possibilidade, ainda não confirmada, de vítimas", disse a empresa em nota. Até o momento, nenhum órgão público confirmou mortes no local. 

Ainda de acordo com a empresa, as primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. A Vale informou que acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens, informou a empresa.

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