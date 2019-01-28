Lista da Vale mostra nomes de 297 desaparecidos em Brumadinho

Nacional
té o final da noite de ontem (27), apenas 16 dos 58 mortos confirmados haviam sido identificados
A mineradora Vale divulgou uma nova lista com os nomes de 297 pessoas desaparecidas. Até o final da noite de ontem (27), apenas 16 dos 58 mortos confirmados haviam sido identificados, o que indica que parte de alguns desses desaparecidos já pode ter sido encontrada, mas ainda não foi devidamente identificada.
A Defesa Civil divulgou também uma lista com os desaparecidos e os localizados.
Veja a lista dos desaparecidos:
Adail Dos Santos Junior
Adair Custodio Rodrigues
Ademario Bispo
Adilson Saturnino De Souza
Adnilson Da Silva Do Nascimento
Adriano Aguiar Lamounier
Adriano Goncalves Dos Anjos
Adriano Junio Braga
Adriano Ribeiro Da Silva
Adriano Wagner Da Cruz De Oliveira
Alaercio Lucio Ferreira
Alano Reis Teixeira
Alex Mario Moraes Bispo
Alex Rafael Piedade
Alexis Adriano Da Silva
Alexis Cesar Jesus Costa
Alisson Martins De Souza
Aloisio Carlos Mendes
Amanda De Araujo Silva
Amarina De Lourdes Ferreira
Amauri Geraldo Da Costa
Amauri Geraldo Da Cruz
Anailde Souza Pereira
Anderson Luiz Da Silva
Andre Luiz Almeida Santos
Andrea Ferreira Lima
Angélica Aparecida Ávila
Angelita Cristiane Freitas De Assis
Angelo Gabriel Da Silva Lemos
Anizio Coelho Dos Santos
Antonio Fernandes Ribas
Armando Da Silva Raggi Grossi
Aroldo Ferreira De Oliveira
Bruna Lelis De Campos
Bruno Eduardo Gomes
Bruno Rocha Rodrigues
Camila Aparecida Da Fornseca Silva
Camila Aparecida De Oliveira
Camila Santos De Faria
Camila Taliberti Ribeiro Da Silva
Camilo De Lelis Do Amaral
Carla Borges Pereira
Carlos Alberto De Faria
Carlos Augusto Dos Santos Pereira
Carlos Eduardo De Farias
Carlos Eduardo De Souza
Carlos Eduardo Farias
Carlos Henrique De Faria
Carlos Roberto Da Silva
Carlos Roberto Da Silveira
Carlos Roberto Pereira
Cassia Aparecida
Cassia Regina Santos Souza
Cassio Cruz Silva Pereira
Cecilia Barros Errismann
Cesar Augusto
Claudio Jose Dias Rezende
Claudio Leandro Rodrigues Martins
Claudio Marcio Dos Santos
Claudio Pereira Silva
Cleidson Aparecido Moreira
Cleiton Luiz Moreira Silva
Cleuzane Mascarenhas
Cristiane Antunes Campos
Cristiano Braz Dias
Cristiano Jorge Dias
Cristiano Serafim Ferreira
Cristiano Vinicius Oliveira De Almeida
Cristina De Paula Da Cruz Araujo
Daiana Caroline Silva Santos
Daniel Francisco Orlando
Daniel Guimaraes Almeida Abdalla
Daniela Olinda Tavares Pinto
David Marlon Gomes Santana
Davyson Christian Neves
Denilson Rodrigues
Dennis Augusto Da Silva
Diego Antonio De Oliveira
Diomar Custodio Da Silva
Dione Moreira De Souza
Dirce Dias Barbosa
Duane Moreira De Souza
Edeni Do Nascimento
Edgar Carvalho Santos
Edimar Da Conceicao De Melo Sales
Edionio Jose Dos Reis
Edirley Antonio Campos
Ednilson Dos Santos Cruz
Edson Rodrigues Dos Santos
Edymayra Samara Rodrigues Coelho
Egilson Pereira De Almeida
Eliane De Oliveira Melo
Eliane Nunes Passos
Elis Marina Costa
Elis Moreira
Eliveltom Mendes Santos
Elizabete De Oliveira Espindola Reis
Elizeu Caranjo De Freitas
Emael Gomes De Rezende
Emerson Jose Da Silva Augusto
Eridio Dias
Eudes Jose De Souza Cardoso
Eva Maria De Matos
Evandro Luiz Dos Santos
Everton Guilherme Ferreira Gomes
Everton Lopes Ferreira
Fabricio Lucio Faria
Fauller Douglas Da Silva Miranda
Felipe Jose De Oliveira
Fernanda Batista Do Nascimento
Fernanda Cristhiane Da Silva
Fernanda Damian De Almeida
Flaviano Zeallo
Francis Eric Soares Silva
Genesio Veiga
George Conceicao De Oliveira
Geraldo De Medeiro Filho
Gilmar Jose Da Silva
Gilmar Jose Da Silva
Giovani Paulo Da Costa
Gisele Moreira Da Cunha
Gislene Conceicao Amaral
Glayson Leandro Da Silva
Gustavo Andrie Xavier
Gustavo Sousa Junior
Heitor Prates
Helbert Vilhena Santos
Herminio Ribeiro Lima Filho
Hernane Junior Morais Elias
Hugo Maxs Barbosa
Iara Pereira Dos Santos
Icaro Douglas Alves
Izabela Barroso Câmara Pinto
Janice Helena Do Nascimento
Jhobert Donadonne Goncalves Mendes
Joao Carlos De Oliveira
Joao Marcos Ferreira Da Silva
Joao Marques Pereira Da Silva
Joao Paulo Altino
Joao Paulo De Almeida Borges
Joao Paulo Ferreira De Amorim Valadao
Joao Paulo Matar
Joao Paulo Pizzani Valadares Mattar
Joao Tomas De Oliveira
Joiciane De Fatima Dos Santos
Jonis Andre Nunes
Jorge Luiz Ferreira
Jose Carlos Domeneguete
Jose Dos Santos
Jose Eduardo Soares
Josiane De Souza Santos
Josilene Santos
Josue De Oliveira Ferreira
Josue Oliveira Da Silva
Juliana Creizimar De Resende Silva
Juliana Esteves Da Cruz Aguiar
Juliana Parreiras Lopes
Julio Cesar Teixeira Santiago
Jussara Ferreira Dos Passos
Katia Aparecida Da Silva
Katia Gisele Mendes
Lays Gabriela Souza Soares
Leandro Antonio Silva
Leandro Rodrigues Da Conceicao
Lecilda De Oliveira
Lenilda Cavalcante Andrade
Lenilda Martins Cardoso Diniz
Leonardo Da Silva Godoy
Leonardo Pires De Souza
Leticia Mara Anizio De Almeida
Leticia Rosa Ferreira Arrudas
Levi Goncalves Da Silva
Ligia Maria Rodrigues Maia
Liz Taliberti Ribeiro Da Silva
Lourival Dias Da Rocha
Lucia Miranda
Luciana Aparecida Alves
Luciana Ferreira Alves
Luciano De Almeida Rocha
Luciano Las Casas Goncalves
Lucio Rodrigues Mendanha
Luis Felipe Alves
Luiz Carlos Silva Reis
Luiz Cordeiro Pereira
Luiz De Oliveira Silva
Luiz Paulo Caetano
Luiz Taliberti Ribeiro Da Silva
Manoel Messias Sousa Araujo
Manoel Wilton Alves De Souza
Marcelo Alves De Oliveira
Marciano Araujo Severino
Marciel de Oliveira Arantes
Marcileia Da Silva Prado
Marcio De Freitas Grilo
Marcio Flavio Da Silva
Marcio Flavio Da Silveira Filho
Marcio Mascarenhas Filho
Marcio Paulo Mascarenhas
Marco Aurelio Santos Barcelos
Marcus Tadeu Ventura Do Carmo
Maria Bela Cardoso Alcantra
Maria De Lourdes Bueno
Maria Lucia Da Cunha
Marina De Lourdes
Marlon Rodrigues Goncalves
Martinho Ribas
Max Elias De Medeiros
Milton Xisto De Jesus
Miraceibel Rosa
Miraele Bil Rosa
Miramar Antonio Sobrinho
Mirdei Bil Rosa
Natalia De Oliveira Couto
Natalia Fernanda Da Silva Andrade
Nathalia De Oliveira Porto Araujo
Nelson Do Prado Junior
Nilson Dilermando Pinto
Ninrode De Brito Nascimento
Noe Sancao Rodrigues
Noel Borges De Oliveira
Olavo Henrique Coelho
Olimpio Gomes Pinto
Pamela Prates
Paulo Giovani Dos Santos
Paulo Henrique Ventura Do Carmo
Paulo Natanael De Oliveira
Pedro Bernardino De Sena
Peterson Firmino Nunes Ribeiro
Priscila Elen Silva
Rafael Mateus De Oliveira
Ramon Junior Pinto
Rangel Do Carmo Januario
Reginaldo Da Silva
Reginaldo Garcia
Reinaldo Fernandes Guimaraes
Reinaldo Goncalves
Reinaldo Simao De Oliveira
Renato Eustaquio De Sousa
Renato Rodrigues Da Silva
Renato Rodrigues Maia
Renato Vieira Caldeira
Renildo Aparecido Do Nascimento
Ricardo Eduardo Da Silva
Ricardo Henrique Veppo Lara
Robert Ruan Oliveira Teodoro
Robson Mario
Rodney Sander Paulino Oliveira
Rodrigo Henrique De Oliveira
Rodrigo Miranda Dos Santos
Rodrigo Monteiro Costa
Rogerio Antonio Dos Santos
Roliston Teds Pereira
Ronnie Von Olair Da Costa
Rosaria Dias Da Cunha
Roselia Alves Rodrigues Silva
Rosiane Sales Souza
Rosilene Ozorio Pizzani Mattar
Ruberlan Antonio Sobrinho
Samara Cristina Dos Santos Souza
Samuel Da Silva Barbosa
Sandro Andrade Goncalves
Sebastiao Divino Santana
Sergio Carlos Rodrigues
Sirlei De Brito Ribeiro
Sueli De Fatima Marcos
Thiago Leandro Valentim
Thiago Mateus Costa
Tiago Augusto Favarini
Tiago Barbosa Da Silva
Tiago Coutinho Carmo
Tiago Tadeu Mendes Da Silva
Uberlandio Antonio Da Silva
Vagner Nascimento Da Silva
Valdeci De Souza Medeiros
Vania Maria De Carvalho
Vinicius Henrique Leite Ferreira
Wagner Valmir Miranda
Walaci Junhior Candido Da Silva
Walisson Eduardo Paixao
Wallisson Pessoa Damasceno
Wandemar Paulo Da Silva
Wanderson Carlos Pereira
Wanderson De Oliveira Valeriano
Wanderson Paulo Da Silva
Wanderson Soares Mota
Warley Gomes Marques
Warley Lopes Moreira
Weberth Ferreira Sabino
Wellington Alvarenga Benigno
Wenderson Ferreira Passos
Weslei Antonio Belo
Wesley Antonio Das Chagas
Wesley Eduardo De Assis
Wilson Jose Da Silva
Wiryslan Vinicius Andrade De Souza
Yan Vives
Zilber Lage De Oliveira
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