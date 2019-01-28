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Nacional

Lista da Vale mostra nomes de 297 desaparecidos em Brumadinho

té o final da noite de ontem (27), apenas 16 dos 58 mortos confirmados haviam sido identificados

Guilherme Henrique

Publicado em 28/01/2019 às 08:13

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A mineradora Vale divulgou uma nova lista com os nomes de 297 pessoas desaparecidas. Até o final da noite de ontem (27), apenas 16 dos 58 mortos confirmados haviam sido identificados, o que indica que parte de alguns desses desaparecidos já pode ter sido encontrada, mas ainda não foi devidamente identificada.

A Defesa Civil divulgou também uma lista com os desaparecidos e os localizados.

Veja a lista dos desaparecidos:

    Adail Dos Santos Junior
    Adair Custodio Rodrigues
    Ademario Bispo
    Adilson Saturnino De Souza
    Adnilson Da Silva Do Nascimento
    Adriano Aguiar Lamounier
    Adriano Goncalves Dos Anjos
    Adriano Junio Braga
    Adriano Ribeiro Da Silva
    Adriano Wagner Da Cruz De Oliveira
    Alaercio Lucio Ferreira
    Alano Reis Teixeira
    Alex Mario Moraes Bispo
    Alex Rafael Piedade
    Alexis Adriano Da Silva
    Alexis Cesar Jesus Costa
    Alisson Martins De Souza
    Aloisio Carlos Mendes
    Amanda De Araujo Silva
    Amarina De Lourdes Ferreira
    Amauri Geraldo Da Costa
    Amauri Geraldo Da Cruz
    Anailde Souza Pereira
    Anderson Luiz Da Silva
    Andre Luiz Almeida Santos
    Andrea Ferreira Lima
    Angélica Aparecida Ávila
    Angelita Cristiane Freitas De Assis
    Angelo Gabriel Da Silva Lemos
    Anizio Coelho Dos Santos
    Antonio Fernandes Ribas
    Armando Da Silva Raggi Grossi
    Aroldo Ferreira De Oliveira
    Bruna Lelis De Campos
    Bruno Eduardo Gomes
    Bruno Rocha Rodrigues
    Camila Aparecida Da Fornseca Silva
    Camila Aparecida De Oliveira
    Camila Santos De Faria
    Camila Taliberti Ribeiro Da Silva
    Camilo De Lelis Do Amaral
    Carla Borges Pereira
    Carlos Alberto De Faria
    Carlos Augusto Dos Santos Pereira
    Carlos Eduardo De Farias
    Carlos Eduardo De Souza
    Carlos Eduardo Farias
    Carlos Henrique De Faria
    Carlos Roberto Da Silva
    Carlos Roberto Da Silveira
    Carlos Roberto Pereira
    Cassia Aparecida
    Cassia Regina Santos Souza
    Cassio Cruz Silva Pereira
    Cecilia Barros Errismann
    Cesar Augusto
    Claudio Jose Dias Rezende
    Claudio Leandro Rodrigues Martins
    Claudio Marcio Dos Santos
    Claudio Pereira Silva
    Cleidson Aparecido Moreira
    Cleiton Luiz Moreira Silva
    Cleuzane Mascarenhas
    Cristiane Antunes Campos
    Cristiano Braz Dias
    Cristiano Jorge Dias
    Cristiano Serafim Ferreira
    Cristiano Vinicius Oliveira De Almeida
    Cristina De Paula Da Cruz Araujo
    Daiana Caroline Silva Santos
    Daniel Francisco Orlando
    Daniel Guimaraes Almeida Abdalla
    Daniela Olinda Tavares Pinto
    David Marlon Gomes Santana
    Davyson Christian Neves
    Denilson Rodrigues
    Dennis Augusto Da Silva
    Diego Antonio De Oliveira
    Diomar Custodio Da Silva
    Dione Moreira De Souza
    Dirce Dias Barbosa
    Duane Moreira De Souza
    Edeni Do Nascimento
    Edgar Carvalho Santos
    Edimar Da Conceicao De Melo Sales
    Edionio Jose Dos Reis
    Edirley Antonio Campos
    Ednilson Dos Santos Cruz
    Edson Rodrigues Dos Santos
    Edymayra Samara Rodrigues Coelho
    Egilson Pereira De Almeida
    Eliane De Oliveira Melo
    Eliane Nunes Passos
    Elis Marina Costa
    Elis Moreira
    Eliveltom Mendes Santos
    Elizabete De Oliveira Espindola Reis
    Elizeu Caranjo De Freitas
    Emael Gomes De Rezende
    Emerson Jose Da Silva Augusto
    Eridio Dias
    Eudes Jose De Souza Cardoso
    Eva Maria De Matos
    Evandro Luiz Dos Santos
    Everton Guilherme Ferreira Gomes
    Everton Lopes Ferreira
    Fabricio Lucio Faria
    Fauller Douglas Da Silva Miranda
    Felipe Jose De Oliveira
    Fernanda Batista Do Nascimento
    Fernanda Cristhiane Da Silva
    Fernanda Damian De Almeida
    Flaviano Zeallo
    Francis Eric Soares Silva
    Genesio Veiga
    George Conceicao De Oliveira
    Geraldo De Medeiro Filho
    Gilmar Jose Da Silva
    Gilmar Jose Da Silva
    Giovani Paulo Da Costa
    Gisele Moreira Da Cunha
    Gislene Conceicao Amaral
    Glayson Leandro Da Silva
    Gustavo Andrie Xavier
    Gustavo Sousa Junior
    Heitor Prates
    Helbert Vilhena Santos
    Herminio Ribeiro Lima Filho
    Hernane Junior Morais Elias
    Hugo Maxs Barbosa
    Iara Pereira Dos Santos
    Icaro Douglas Alves
    Izabela Barroso Câmara Pinto
    Janice Helena Do Nascimento
    Jhobert Donadonne Goncalves Mendes
    Joao Carlos De Oliveira
    Joao Marcos Ferreira Da Silva
    Joao Marques Pereira Da Silva
    Joao Paulo Altino
    Joao Paulo De Almeida Borges
    Joao Paulo Ferreira De Amorim Valadao
    Joao Paulo Matar
    Joao Paulo Pizzani Valadares Mattar
    Joao Tomas De Oliveira
    Joiciane De Fatima Dos Santos
    Jonis Andre Nunes
    Jorge Luiz Ferreira
    Jose Carlos Domeneguete
    Jose Dos Santos
    Jose Eduardo Soares
    Josiane De Souza Santos
    Josilene Santos
    Josue De Oliveira Ferreira
    Josue Oliveira Da Silva
    Juliana Creizimar De Resende Silva
    Juliana Esteves Da Cruz Aguiar
    Juliana Parreiras Lopes
    Julio Cesar Teixeira Santiago
    Jussara Ferreira Dos Passos
    Katia Aparecida Da Silva
    Katia Gisele Mendes
    Lays Gabriela Souza Soares
    Leandro Antonio Silva
    Leandro Rodrigues Da Conceicao
    Lecilda De Oliveira
    Lenilda Cavalcante Andrade
    Lenilda Martins Cardoso Diniz
    Leonardo Da Silva Godoy
    Leonardo Pires De Souza
    Leticia Mara Anizio De Almeida
    Leticia Rosa Ferreira Arrudas
    Levi Goncalves Da Silva
    Ligia Maria Rodrigues Maia
    Liz Taliberti Ribeiro Da Silva
    Lourival Dias Da Rocha
    Lucia Miranda
    Luciana Aparecida Alves
    Luciana Ferreira Alves
    Luciano De Almeida Rocha
    Luciano Las Casas Goncalves
    Lucio Rodrigues Mendanha
    Luis Felipe Alves
    Luiz Carlos Silva Reis
    Luiz Cordeiro Pereira
    Luiz De Oliveira Silva
    Luiz Paulo Caetano
    Luiz Taliberti Ribeiro Da Silva
    Manoel Messias Sousa Araujo
    Manoel Wilton Alves De Souza
    Marcelo Alves De Oliveira
    Marciano Araujo Severino
    Marciel de Oliveira Arantes
    Marcileia Da Silva Prado
    Marcio De Freitas Grilo
    Marcio Flavio Da Silva
    Marcio Flavio Da Silveira Filho
    Marcio Mascarenhas Filho
    Marcio Paulo Mascarenhas
    Marco Aurelio Santos Barcelos
    Marcus Tadeu Ventura Do Carmo
    Maria Bela Cardoso Alcantra
    Maria De Lourdes Bueno
    Maria Lucia Da Cunha
    Marina De Lourdes
    Marlon Rodrigues Goncalves
    Martinho Ribas
    Max Elias De Medeiros
    Milton Xisto De Jesus
    Miraceibel Rosa
    Miraele Bil Rosa
    Miramar Antonio Sobrinho
    Mirdei Bil Rosa
    Natalia De Oliveira Couto
    Natalia Fernanda Da Silva Andrade
    Nathalia De Oliveira Porto Araujo
    Nelson Do Prado Junior
    Nilson Dilermando Pinto
    Ninrode De Brito Nascimento
    Noe Sancao Rodrigues
    Noel Borges De Oliveira
    Olavo Henrique Coelho
    Olimpio Gomes Pinto
    Pamela Prates
    Paulo Giovani Dos Santos
    Paulo Henrique Ventura Do Carmo
    Paulo Natanael De Oliveira
    Pedro Bernardino De Sena
    Peterson Firmino Nunes Ribeiro
    Priscila Elen Silva
    Rafael Mateus De Oliveira
    Ramon Junior Pinto
    Rangel Do Carmo Januario
    Reginaldo Da Silva
    Reginaldo Garcia
    Reinaldo Fernandes Guimaraes
    Reinaldo Goncalves
    Reinaldo Simao De Oliveira
    Renato Eustaquio De Sousa
    Renato Rodrigues Da Silva
    Renato Rodrigues Maia
    Renato Vieira Caldeira
    Renildo Aparecido Do Nascimento
    Ricardo Eduardo Da Silva
    Ricardo Henrique Veppo Lara
    Robert Ruan Oliveira Teodoro
    Robson Mario
    Rodney Sander Paulino Oliveira
    Rodrigo Henrique De Oliveira
    Rodrigo Miranda Dos Santos
    Rodrigo Monteiro Costa
    Rogerio Antonio Dos Santos
    Roliston Teds Pereira
    Ronnie Von Olair Da Costa
    Rosaria Dias Da Cunha
    Roselia Alves Rodrigues Silva
    Rosiane Sales Souza
    Rosilene Ozorio Pizzani Mattar
    Ruberlan Antonio Sobrinho
    Samara Cristina Dos Santos Souza
    Samuel Da Silva Barbosa
    Sandro Andrade Goncalves
    Sebastiao Divino Santana
    Sergio Carlos Rodrigues
    Sirlei De Brito Ribeiro
    Sueli De Fatima Marcos
    Thiago Leandro Valentim
    Thiago Mateus Costa
    Tiago Augusto Favarini
    Tiago Barbosa Da Silva
    Tiago Coutinho Carmo
    Tiago Tadeu Mendes Da Silva
    Uberlandio Antonio Da Silva
    Vagner Nascimento Da Silva
    Valdeci De Souza Medeiros
    Vania Maria De Carvalho
    Vinicius Henrique Leite Ferreira
    Wagner Valmir Miranda
    Walaci Junhior Candido Da Silva
    Walisson Eduardo Paixao
    Wallisson Pessoa Damasceno
    Wandemar Paulo Da Silva
    Wanderson Carlos Pereira
    Wanderson De Oliveira Valeriano
    Wanderson Paulo Da Silva
    Wanderson Soares Mota
    Warley Gomes Marques
    Warley Lopes Moreira
    Weberth Ferreira Sabino
    Wellington Alvarenga Benigno
    Wenderson Ferreira Passos
    Weslei Antonio Belo
    Wesley Antonio Das Chagas
    Wesley Eduardo De Assis
    Wilson Jose Da Silva
    Wiryslan Vinicius Andrade De Souza
    Yan Vives
    Zilber Lage De Oliveira

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