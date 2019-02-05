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Operação na fronteira com o Paraguai ganha apoio do Exército, PF e PRF

Daniele Valentin

Publicado em 05/02/2019 às 17:48

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Com objetivo de reforçar a segurança da região de fronteira de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desencadeou em Ponta Porã a Operação Fronteira Segura, que na primeira fase contou com a participação das policias estaduais.

Ficou definido ontem, segunda-feira (4), durante reunião coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFON/DIV) da Sejusp, que as ações contarão com reforço do Exército Brasileiro, por meio do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, da Guarda Municipal e das polícias Federal e Rodoviária Federal. Comissários da Polícia Nacional Paraguaia também marcaram presença e reforçam as ações no país vizinho.

De acordo com o secretário executivo do Gabinete de Gestão e coordenador da operação, coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, essa definição de união de esforços para manter a ordem na região de fronteira aconteceu ontem, após um encontro com representantes de todas as forças, para que fosse feita uma definição das estratégias que serão adotadas nesta segunda etapa da operação, uma vez que as ações estão sendo intensificadas por tempo indeterminado.

“Essa foi uma missão dada pelo secretário Antonio Carlos Videira, e até agora os resultados alcançados na primeira fase foram positivos. O nosso foco a partir desta terça-feira contempla a união das forças de segurança dos três entes federativos com o desenvolvimento de atividades na região urbana e rural de Ponta Porã e cidades circunvizinhas, com a realização de ações de saturação, prevenção e de repressão ao crime organizado e transfronteiriços”, pontuou o coronel.

Além das forças federais participam desta etapa da Operação Fronteira Segura equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPMRv), Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e o Grupamento Aéreo (GPA).

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