Bolsonaro anuncia general Jesus Corrêa como presidente do Incra

Brasil
Novo presidente o Incra já ocupou as funções de comandante da 11ª Região Militar e de diretor de Controle de Efetivos e Movimentações do Exército
O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (9), por meio de sua conta no Twitter, o nome do novo presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O nome escolhido pelo presidente foi o do general Jesus Corrêa.
“Tenho a satisfação de anunciar o General de Exército Jesus Corrêa como novo Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)”, escreveu o presidente na rede social.
Desde as mudanças promovidas pelo governo na estrutura ministerial com a Medida Provisória 870/19, o Incra, responsável por executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário no país, passou ficar subordinado ao Ministério da Agricultura.
O novo presidente o Incra já ocupou as funções de comandante da 11ª Região Militar e de diretor de Controle de Efetivos e Movimentações do Exército.
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