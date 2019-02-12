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Incêndio em centro de treinamento fere atletas sub-20 do Bangu

Por terem inalado fumaça, sete jogadores e um membro da comissão técnica receberam atendimento médico

Guilherme Henrique

Publicado em 12/02/2019 às 07:51

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Três dias após a tragédia que matou dez atletas da categoria de base do Flamengo, no Rio de Janeiro, um princípio de incêndio atingiu o alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), na Universidade da Força Aérea (UNIFA), no bairro da Sulacap, também zona oeste da capital fluminense. No momento em que houve o incidente, atletas do time sub-20 do Bangu repousavam. Por terem inalado fumaça, sete jogadores e um membro da comissão técnica receberam atendimento médico.

O lateral-esquerdo da categoria sub-20 do Bangu Atlético Clube, Diego Casco, de 18 anos, recebeu alta do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF), enquanto o zagueiro Mattheus Rocha, também de 18 anos, ficará em observação por 24 horas. Segundo o clube, Rocha não corre risco. As causas do incidente são apuradas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Em nota, o Bangu agradeceu o apoio da FAB no atendimento aos jovens. “O Bangu Atlético Clube agradece à administração do Campo dos Afonsos e o corpo médico da Aeronáutica que deu todo o suporte e atendimento ao clube.”

Desde 2017, o Bangu usa o centro de treinamentos, criado em 2016 para os Jogos Olímpicos do Rio. O time profissional também treina lá e os atletas podem dispor de dois campos de futebol e de uma academia com toda estrutura que precisam.

Segundo clube, os atletas que moram fora do Rio também costumam ficar hospedados nas instalações da Força Aérea, construídas para receber as delegações de diversos países nos Jogos de 2016.

Flamengo

O princípio de incêndio que atingiu os atletas do Bangu ocorreu enquanto o país vive o luto da tragédia que provocou as mortes de 10 jogadores da categoria de base do Flamengo no Centro de Treinamentos de Vargem Grande, na zona oeste, conhecido como Ninho do Urubu.

Além das mortes, três atletas saíram feridos desse incêndio. Um deles, Cauan Emanuel deixou hoje (11) à tarde o Hospital Vitória, na Barra, onde estava internado desde sexta-feira (8). O adolescente Francisco Dyogo permanece internado no CTI da mesma unidade hospitalar.

O jogador Jhonata Ventura, de 15 anos, que sofreu queimaduras mais graves no incêndio, está internado no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, e apresentou melhoras nas últimas horas. Segundo o clube, Jhonata “teve a sedação suspensa, [apresenta] melhora dos parâmetros respiratórios e está estável hemodinamicamente”.

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