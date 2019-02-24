Mega-Sena acumula mais uma vez e promete pagar R$ 43 milhões na terça

Loteria
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteada neste sábado (23)
Ninguém acertou os seis números sorteados na noite de ontem (23) do concurso 2.127 da Mega-Sena, informou a Caixa Econômica Federal.
Para o próximo concurso, a ser realizado na terça-feira (26), a estimativa para o prêmio principal é de R$ 43 milhões.
Os números sorteados na cidade de Jundiaí (interior de São Paulo) foram: 01 - 07 - 28 - 30 - 44 - 46.
Ainda de acordo com a Caixa Econômica, 76 apostas acertaram a quina e cada uma terá direito ao valor de R$ 42.197,60. Outras 6.182 apostas acertaram a quadra e cada uma terá direito ao valor R$ 741,09.
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