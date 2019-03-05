Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de R$ 80 milhões

Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio
A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (6), o prêmio acumulado de R$ 80 milhões.
O sorteio do concurso 2131 será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte que está estacionado na Avenida Emílio Chechinato, na cidade paulista de Itupeva.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS