Temer é preso em desdobramento da Lava Jato

Brasil
Ex-presidente Temer segue de São Paulo para o Rio
O ex-presidente Michel Temer foi preso na manhã de hoje (21), em São Paulo. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Federal. Temer está sendo levado para o Aeroporto de Guarulhos de onde segue para o Rio de Janeiro.
No Rio, fará exame de corpo delito e será encaminhado para a sede da instituição.
A prisão foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pelas ações de desdobramento da Operação Lava Jato.
O ex-ministro de Minas e Energia da aministração emedebista, Moreira Franco também é alvo dos agentes nesta quinta-feira.
Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Temer assumiu a Presidência da República em maio de 2016, depois do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ao longo de sua trajetória política, Temer foi presidente da Câmara dos Deputados, secretário da Segurança Pública e procurador-geral do estado de São Paulo.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS