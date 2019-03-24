Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 6 milhões na quarta-feira

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena - concurso 2136 - sorteadas, ontem, na cidade de Cravinhos, no estado de São Paulo.

A quina (5 números) teve 63 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 25.942,87.

E a quadra (4 números) contemplou 4.209 apostadores. Cada um ficou com R$ 554,72.

O próximo sorteio, na quarta-feira, dia 27, poderá pagar R$ 6 milhões.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.