Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 6 milhões na quarta-feira

Sorte
Ninguém acertou as seis dezenas do último concurso da Mega-Sena
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena - concurso 2136 - sorteadas, ontem, na cidade de Cravinhos, no estado de São Paulo.
Eis os números: 01, 08, 11, 22, 30, 55.
A quina (5 números) teve 63 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 25.942,87.
E a quadra (4 números) contemplou 4.209 apostadores. Cada um ficou com R$ 554,72.
O próximo sorteio, na quarta-feira, dia 27, poderá pagar R$ 6 milhões.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
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