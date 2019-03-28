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Saúde

Geraldo Resende é eleito vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2019 às 15:24

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O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul Geraldo Resende foi eleito, na manhã desta quarta-feira (27), vice-presidente regional do Centro-Oeste no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), para a gestão 2019/2020, em Brasília. Alberto Beltrame, do Pará, foi escolhido como presidente da entidade. Foram eleitos, ainda, os demais representantes regionais. Na vice do Nordeste ficou Carlos Eduardo Lula (MA); na Norte, Fernando Máximo (RO); na Sudeste, Nésio Fernandes (ES); e na Sul, Beto Preto (PR).

Demais membros

Os demais membros da nova diretoria do Conass são os seguintes: Conselho Fiscal – titulares: Cláudia Luciana de Sousa Mascena Veras (PB); Florentino Alves Veras Neto (PI); Renato Jayme da Silva (TO); Conselho Fiscal – Suplentes: Alysson Bestene Lins (AC), Helton de Souza Zeferino (SC) e Valberto de Oliveira Lima (SE). Representante do Conass na Anvisa – Titular: Osnei Okumoto (DF); Representante do Conass na Anvisa – Suplente: José Henrique Germann Ferreira (SP).

Como representante do Conass na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), titular, foi eleito Edmar Santos (RJ). Na condição de representante do Conass na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), suplente, foi escolhido Ismael Alexandrino Júnior (GO). Leonardo Moura Vilela foi eleito representante do Conass na Hemobrás. Jurandi Frutuoso ficou como Secretário Executivo.

O Conass

Segundo o site do Conass, o Conselho é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público e que congrega os Secretários de Estado da Saúde e seus substitutos legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de Estado da Saúde (SES) dos estados e Distrito Federal.

O Conass foi criado no dia 3 de fevereiro de 1982, como uma associação civil sem fins lucrativos, de direito privado, que se pauta pelos princípios do direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e surgiu a partir do desejo dos secretários estaduais de saúde, à época liderados pelo médico Adib Jatene,  que era secretário de Estado da Saúde de São Paulo, de atender a recomendação de Alma Ata cujo lema era “Saúde para todos no ano 2000”.

Os principais objetivos do Conass são fortalecer as secretarias estaduais de saúde, torná-las mais participativas na reconstrução do setor saúde e representá-las politicamente.

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