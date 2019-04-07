Mega-Sena acumula e prêmio estimado vai a R$ 40 milhões

Loteria
As dezenas sorteadas foram as seguintes: 17 - 20 - 26 - 36 - 42 - 54
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.140 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (6) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
O prêmio acumulou e a estimativa da Caixa para o próximo concurso é R$ 40 milhões.
As dezenas sorteadas foram as seguintes: 17 - 20 - 26 - 36 - 42 - 54.
A quina registrou 66 apostas vencedoras, cada uma vai pagar a quantia de R$ 46.099,13. A quadra teve 5.044 ganhadoras, cada apostador vai receber R$ 861,71.
As apostas para o concurso 1.141 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (10), em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
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