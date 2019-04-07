Mega-Sena acumula e prêmio estimado vai a R$ 40 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.140 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (6) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio acumulou e a estimativa da Caixa para o próximo concurso é R$ 40 milhões.